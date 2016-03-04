创元期货：沪胶站上11,000元/吨的概率不大

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以下内容节选自3月4日的《期货日报》：
从趋势上看，2016年2月15日的阳线突破了联结2015年7月22日、10月15日和12月22日的高点连线所形成的缓速下跌趋势线，这意味着当前正处于反弹行情中。从下方支撑来看，沪胶10,000元/吨的整数关口是2008年的极端低价，目前又在月K线上形成了有效的MACD底背离，这是支撑沪胶后市反弹的主要依据。但从上方压力来看，沪胶多次攻击11,000元/吨未果，成交量得不到有效释放，预计近期站上11,000元/吨的概率不大。操作上，多头仍需谨慎，建议后市在10,000—11,000元/吨之间布局。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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