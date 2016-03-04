创元期货：沪胶站上11,000元/吨的概率不大

从趋势上看，2016年2月15日的阳线突破了联结2015年7月22日、10月15日和12月22日的高点连线所形成的缓速下跌趋势线，这意味着当前正处于反弹行情中。从下方支撑来看，沪胶10,000元/吨的整数关口是2008年的极端低价，目前又在月K线上形成了有效的MACD底背离，这是支撑沪胶后市反弹的主要依据。但从上方压力来看，沪胶多次攻击11,000元/吨未果，成交量得不到有效释放，预计近期站上11,000元/吨的概率不大。操作上，多头仍需谨慎，建议后市在10,000—11,000元/吨之间布局。(完)