港报社评：香港并非没有条件设立夜市--信报3月4日

农历新年期间发生了两件事，皆与小贩问题有关，事发地点其一在旺角，其二在屯门良景邨。最受瞩目的当然是旺角，因为年初一晚有人声称要扞衞小贩作为香港的本土文化特色，结果爆发出六七暴动以来从没见过的骚乱，警民冲突严重得名副其实火光熊熊。砖头横飞与子弹冲天的一夜狂飙过后，更加导致本土派政治势力急速冒起，立法会新界东补选之中，被控以暴动罪的本土民主前线参选人梁天琦出乎意料地吸引到六万六千张选票，得票率高达百分之十五。尽管排第三位的梁天琦无法赢得议席，当选的是公民党的杨岳桥，但已让本土派的「无底线抗争」广为传扬，成为一支异军，各界纷纷预测今年九月的正式选举将会出现誓走勇武路线的立法会议员。

至于屯门良景邨，没有那么政治化，但诡异情况同样叫人瞠目结舌。当地街市外围在农历年间变作夜市，无牌小贩路边摆卖，忽然杀出一些自称「管理员」的彪形大汉，不断出现拳打脚踢的暴力场面，群众的矛头甚至指向「选择性执法」的警队。

经过这两宗事件之后，小贩问题再度成为焦点之余，不少人更加呼吁，政府应该以人为本，容许夜市合法存在，让小贩在有规管的环境经营。食环署不但不应该严厉赶尽，反而应该两全其美，既放小贩一条生路，亦令香港可透过夜市来吸引游客。

去过台湾的人，几乎没有不见识过当地驰名国际的夜市，从北到南，遍地开花，台湾各式各样的夜市人头涌涌。台湾观光局统计，游客之中有超过百分之七十把夜市列入行程，为当地旅游业带来可观收入。

至于南韩首尔，最近亦着力于设立夜市，作为推动旅游业的重要政策。首尔将会陆续在四个热闹地点，包括东大门、汝矣岛汉江公园、沐洞里体育馆及清溪广场，设立不同特色的夜市。例如，汝矣岛夜市以售卖小吃和手工艺品为主，东大门夜市则主打潮流时装等等。

也许有人认为，在香港设立夜市，或者回复昔日大笪地之类的「平民夜总会」不切实际，因为会造成衞生和噪音滋扰，毕竟香港是一个人烟稠密的大都会，照抄台湾模式肯定行不通。当然，还有人会搬出地产霸权的阴谋论，指控大集团嫌小贩的存在侵损商场生意，「官商勾结」的情况下，政府不可能为夜市开绿灯。

如真有官商勾结，那小贩问题是另一回事。但若政府有意纾解民怨，设立夜市不失为顺应民意之举，同时有利于重振现已渐见颓势的旅游业。辟设夜市的办法其实很简单，参考每年一度的年宵花市就是了。年宵花市的举办地点，一般是面积宽敞的球场，相对地远离民居，不会造成太大的滋扰。既然食环署有能力管理好年宵花市，为什么不可以管理好夜市？香港没有必要抄足台湾夜市的模式，如果害怕年中无休晚晚开档的压力太大，每星期两三晚，或者不定期在大时大节架设夜市，仍然是值得考虑的。不妨看看日本，该国每年有不同名目的节日和祭典，白天封路进行庆祝活动，入黑之后就是人声鼎沸、秩序井然的夜市。

财政司司长曾俊华强烈推介的美食车概念，用心无疑良好，可惜门槛实在太高，初步估计六十万元的经营成本，不是一般草根出身的小贩负担得来。要是按照年宵花市的做法开设夜市摊档，让小贩透过正规渠道申请经营权（毋须「走鬼」），利用小本经营来售卖香港风味的产品，在一个既定范围集中管理，那才符合曾俊华口中的本土情怀。

说到底，香港并非没有条件打造地道夜市，设立不设立，视乎政府是不是离地到不愿意与市民同呼吸而已。迎难而上，设立夜市，一来有助小贩谋生，二来吸引游客观光，三来保留本土特色，一举三得。

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