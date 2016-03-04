港报社评：亚视终于停播了，电视生态揭新页--明报3月4日

亚视临时清盘人德勤会计师事务所宣布，由于没有新资金注入，今日将遣散亚视员工和停止广播。亚视捱不到4月1日，以59之龄「寿终正寝」，原因不一而足。多年来，亚视的股权在投资者之间交来交去，却未见有什么作为，或许是加速亚视衰败的原因之一。另外，近年亚视内部管理一些景况，反映监管有灰色地带，使电视台的实质控制权变得模糊，政府应该堵塞漏洞，使大气电波确切按法例规定，由香港永久居民控制使用。

新资金不到位，亚视只有清盘

亚视缺乏资金、人手星散，德勤以亚视只剩余20万元现金，研判不可能继续营运下去。于是，清盘程序启动，遣散员工和停播，目的为亚视不再增加债务，以保障包括债权人与员工的利益，这是临时清盘人的责任。在法庭聆讯时，代表投资者的律师反对亚视即时清盘，表示会投入资金，维持亚视营运至4月1日，并声言最后一夜将搞选美大赛，云云。亚视前度投资者为保障债务，已经申请亚视清盘，现任投资者另有盘算。但是，无论基于什么动机目的，若要亚视继续营运广播下去就要投入资金，而且资金必须到位，德勤与投资者一方商讨之后，始终见不到资金注入，按程序处理只有启动清盘一途。

去年9月，现任投资者在亚视进入「生命倒数」的日子，接下原亚视大股东的股权，当时宣称将投入多少亿元资金，振兴亚视。不过，接下来的情况是亚视拖欠员工薪金，变本加厉，即使农历年将至的急景残年员工也未获发薪，类似内地一些民工年尾追讨欠薪一幕，竟然在香港的电视台上演。投资电视台并非到街市买菜，而是烧银纸行业，一般正常情况是投资者理应做过市场调查研究，心目中有发展蓝图，才会投入资金；可是半年下来，未见亚视有什么转变，依旧不断重播仓底剧集等节目而已。外界的感觉是亚视财政愈来愈差，不要说振兴，连维持基本营运也成问题。

法庭聆讯亚视清盘争拗，法官决定不干预临时清盘人的行动，只期望各方达致共识。即使如此，法官表示亚视资产只剩下牌照和节目版权，他看不到有任何原因要让亚视继续营运下去。法官的表述，实际上是许多人对亚视现况的认知，对这家早已失去应有功能的电视台，这些年不少人当作笑柄，它最后这段日子宛如连续剧，市民追看它什么时候画上句号，毋须再承受不断重播的折磨。是的，亚视停播敲定，使人有如释重负的感觉。

牌照沦炒卖工具，电视台难望搞好

近年接手投资亚视的人，多与内地关系密切甚或是内地人士，他们投资亚视的目的，现在回顾审视，说不出个所以然。事实上，他们都花了巨资，让亚视持续营运到现在，不过，亚视收视率已经低到连在统计上都无意义，这些投资者花钱所为何事？只有他们可解答。本港利用大气电波广播的免费电视牌照，只有无綫和亚视两家，这是寡头垄断；牌照实属奇货可居，对于一些投资者而言，亚视牌照不乏可操作空间。然则，若投资者以做买卖心态体待亚视，入主后并非筹划创作、做好节目，而是寻求以更高价卖给其他投资者，则亚视牌照沦为炒卖甚至倒卖工具，根本不可能提高质素以争取市民认同和支持。另外，亚视占用珍贵的大气电波，未能发挥最大效用为公衆服务，则是社会的无形损失了。

法例对电视台规管，十分严格，节目若出现粗鄙语言，都要受罚；另外，法例对电视台股东、董事变动，规定严格，只有香港永久居民才可以控制电视台。诸如此类规定，反映政府对电视台这类战略产业的重视。不过，近年内地人士或资金买入亚视股权之后，透过「代理人」控制亚视，这是钻法例空子，使电视台须由香港永久居民控制的规定，形同具文。这种权力结构对电视台营运的影响，姑且不论，其偏离法例原意则十分明显，政府要从制度上堵塞这个漏洞，对于电视台创造创新空间、提高节日质素，会有一定作用。

若亚视今日「顺利」关总掣，据知香港电台最快要到下周中才可接手广播；即是说约一星期空窗期内，只有无綫一家提供免费电视服务。不过，由于亚视近年在市民心目中已经名存实亡，相信影响不大。值得憧憬的是，亚视走入历史之后，本港电视广播将迎来新生态，年前获免费电视牌照经营的一家电视台，短期内将启播，期望亚视的没落与失败，其他电视台不会重蹈覆辙，而是创意盎然，在良性竞争下为市民提供优质电视服务。

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