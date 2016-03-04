港报社评：为青少年创造机会参与国家发展--文汇报3月4日

全国政协十二届四次会议昨日在北京开幕，全国政协主席俞正声在工作报告中，希望港澳政协委员要加大对港澳青少年工作力度，组织青年社团代表到内地进行体验式学习考察，让他们亲身感受国家发展成就，增强国家意识。

近年来，香港少数青少年受到激进「本土主义」等错误思潮的影响，身份认同问题没有解决，国家民族感薄弱，非常不利香港的社会稳定乃至两地关系发展。香港政协委员作为两地沟通交流的重要桥梁，确实应该通过自己的有效工作，帮助香港青少年认识国家，让他们能够参与到国家发展和两地合作中，从而获得更多实实在在的个人发展机会，增进青少年的国家民族认同感、归属感，自觉维护香港繁荣稳定。

长期以来，受复杂的政治因素干扰，本港中小学缺乏系统的国情教育，一些割裂两地关系、鼓吹分离意识的谬论却大行其道，「反国教」的思潮持续，结果不少香港青少年对祖国的认知非常浅薄，有部分青少年甚至没有到过内地，不知道祖国的发展进步现状，只是听信片面误导而对内地产生误解乃至抗拒。近年的非法「占中」、驱赶内地游客、以致旺角暴乱等事件中，部分青少年之所以参与其中，或多或少与他们抗拒内地、抗拒国家有关。

由此可见，加强香港青少年工作，增强他们的国家意识和对内地的了解，刻不容缓。加强本港青少年的国情教育，是特区政府的重要工作，本届政府在政策、资源方面采取了不少措施，支持鼓励教育机构、民间团体举办交流活动，让香港青少年了解国家，扩阔视野。应该看到，让青少年认识国家是一项长期的系统工程，仅靠一些单次的交流还远远不够。

要增强香港青少年的国家历史及国情教育，必须通过更深入、更全面、更频繁的亲身观察和接触，尤其是有不同程度的亲身参与，才能有效建立起年轻人对祖国的情感，才能体会到两地人民血浓于水的亲情，才能真切感受到国家发展的巨大成就，增强作为中国人的自豪感，更好地理解国家发展过程中存在的困难，有利于消除在国情认知上的误解和鸿沟。

近年由于房屋、求学、就业等一系列问题，向上流动机会不足，令部分香港青少年对政府、对社会抱有怨言，成为发泄不满的街头行动的土壤。青少年工作需要围绕青少年关心的问题，为他们解决实际问题和困难。加强两地青年交流合作，应为香港青少年提供更多到内地交流、升学、实习的机会，鼓励内地企业招收香港实习生和毕业生，为香港青少年提供更多的实习、就业岗位；内地目前积极鼓励创新创业，也应通过政策、场地、资金扶持，建立两地青年创业基地，为香港青年创业、实现梦想创造条件。香港青年有更多亲身参与内地发展的机会，分享到更多实在具体的利益，就自然会提升认识国家的兴趣和投入感。

各级香港政协委员是本港各行各业的精英翘楚，当中不少是事业有成、热心社会的专业人士、企业家，熟悉两地政经文化和情况，更有条件承担起帮助香港青少年加强认识国家的责任，出钱出力，出谋划策，整合资源，集中力量，实实在在推进香港青少年人心回归的工作。

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