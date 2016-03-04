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亚洲 | 2016年 3月 4日 星期五 10:33 BJT

韩国金融市场：韩股小跌但周线有望第三周上扬，韩元升至近三周高位

“由于大宗商品价格企稳，加上新兴市场没有传出新的负面消息，这使得投资人继续积极敲进，因此近来有一波反弹趋势，摆脱长期来的低迷表现，”KDB Daewoo Securities策略师Kim Hak-kyun表示。

Kim表示，下周全球大宗商品市场以及主要央行政策方向的消息将左右人气，欧洲央行将在3月10日举行政策会议。

现代商船 则逆势大跌逾20%，此前该公司宣布股票合并以避免遭到下市。

在汇市方面，0200GMT，韩元兑美元 小升0.1%报1,212.8，此前一度触及近三周日内高位1,207.8。

　　　　　　　　　0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,212.8 1,214.6

日圆/韩元 10.6980/070 10.6515

韩国公债期货 * 110.10 110.13

韩国综合股价指数 1,952.05 1,958.17

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 许娜/戴素萍 审校 张若琪/王丽鑫)

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