芝加哥期市：小麦价格走坚，有望创三个月最大周涨幅

主力玉米期货合约 本周跌逾0.5%，为连续第二周下跌。

小麦则因南部大平原乾旱情况的担忧而得到支撑。

周四公布的美国乾旱监测周报显示，去年第三大冬麦生产州--奥克拉荷马州“异常乾旱”的可能性为21%，高于一周前的1%。

天气预报显示未来两周仅会有限降雨。

美国农业部公布旧作玉米一周出口销售为近110万吨，为一个月来最大。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 460.25 0.50 +0.11% +2.22% 470.33 53

CBOT玉米 357.00 0.50 +0.14% +0.21% 367.85 31

CBOT大豆 867.00 3.25 +0.38% +0.64% 877.14 44

CBOT稻米 $10.51 $0.00 +0.00% -1.36% $11.14 32

美国原油 $34.70 $0.13 +0.38% +0.12% $31.46 73

汇率

欧元/美元 $1.094 -$0.001 -0.14% +0.68%

美元/澳元 0.735 0.000 +0.05% +0.82%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/戴素萍 审校 李春喜/王丽鑫)