更正-《全球汇市》美元处于守势，关注美国非农就业报告能否带来支撑

(更正：因译文有误，内文第九段及第12段“全国政协会议”应为“全国人大会议”)

* 美元兑欧元和日圆走势不稳，此前因疲弱美国数据而下滑

* 关注美国非农就业报告是否会为美元带来一些支撑

* 澳元、加元因大宗商品价格飙升而持强

* 周六开幕的中国人大会议也受到关注

路透东京3月4日 - 美元兑主要货币周五处于守势，此前疲软数据令美国联邦储备理事会(美联储)很快升息的希望受到压抑，市场关注今日稍后公布的美国非农就业报告，是否可能为美元带来一些支持。

欧元兑美元 接近持平，报1.0939，此前在隔夜市场飙升0.8%，脱离周中触及的一个月低点1.0825。

美元兑日圆 几无变动，报113.62日圆，之前脱离上日高点114.28。

美国供应管理协会(ISM)周四公布，2月非制造业就业分项指数为49.7，为2014年2月以来首次降至50以下，1月为52.1。

尽管该报告拖累美元，不过市场的注意力已迅速转向非农就业报告。据路透调查的分析师称，该报告料将显示，美国2月非农就业岗位增加19万个。

“升息预期在上月大幅降温，若就业报告表现强劲，则可能提高美联储在6月升息的可能性，从而有助于美元，”巴克莱的首席日本外汇策略师Shin Kadota说。

“然而报告即便强劲，对于改变美联储3月份可能不会加息的看法也起不到多大作用，”他表示。

全球经济增长担忧以及疲软的美国数据曾在一定程度上削弱了美联储短期内升息的前景，金融市场认为美联储不会在3月15-16日的会议上收紧政策。

除了美国就业数据之外，中国即将于周六召开的全国人大会议，也将是关注焦点。

市场将关注中国当局在为未来五年制定发展规划之际，将如何试图引导放缓的经济。

“中国希望用货币宽松支撑经济的同时陷入两难，因为这使得人民币贬值，并引发资金外流，”东京IG Securities的汇市分析师Junichi Ishikawa表示。

“外界将密切关注全国人大会议是否会提出全面举措，包括财政支出。由于中国的举措将会导致人气起伏，汇市将受到影响。”

风险偏好恶化是打压美元兑日圆在2月跌至111下方的16个月低位的原因之一。

另外，澳元兑美元 接近隔夜触及的三个月峰值0.7374。近期原油和铁矿石等大宗商品价格反弹，加上国内数据利好，削弱对澳洲央行未来降息的预期。

另一商品货币--加元受油价涨势提振，兑美元徘徊在三个月高位1.3372附近。

美元整体颓势对近期受到打击的英镑有利，英镑兑美元 接近隔夜所及的10日高点1.4194。有关英国离开欧盟的担忧打击英镑在周一跌至七年低位1.3836。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0942 1.0955 -0.12 +0.76 1.0860

美元/日圆 113.60 113.67 -0.06 -5.57 120.30

欧元/日圆 124.33 124.54 -0.17 -4.71 130.47

美元/瑞郎 0.9927 0.9922 +0.05 -0.91 1.0018

英镑/美元 1.4162 1.4177 -0.11 -3.91 1.4738

美元/加元 1.3419 1.3399 +0.15 -3.03 1.3839

美元/离岸人民币 6.5155 6.5204 -0.08 -0.80 6.5680

澳元/美元 0.7367 0.7349 +0.24 +1.26 0.7275

新西兰元/美元 0.6742 0.6716 +0.39 -1.22 0.6825

澳元/日圆 83.720 83.570 +0.18 -4.45 87.620

新西兰元/日圆 76.600 76.330 +0.35 -6.56 81.980

英镑/日圆 160.91 161.10 -0.12 -9.20 177.22

澳元/新西兰元 1.0922 1.0926 -0.04 +2.42 1.0664