中国货币市场：流动性不改充裕，公开市场两日净回笼逾七千亿影响甚微

路透上海3月4日 - 尽管中国央行公开市场连续两日净回笼规模逾7,000亿元人民币，但银行间市场周五流动性不改充裕，回购利率亦变动有限；主要全国性银行资金供给大多充裕，本周的降准基本完全对冲了逆回购存量下降对市场的影响。

交易员并指出，短期内对暂时看不到对可能明显影响资金面的因素，在3月缴税前流动性料维持平稳偏松的难度不大。

“很松，一点没感觉，我们也有点奇怪，为什么（公开市场）回笼这么多还是这么松，大行、股份制都在出，”华东一银行交易员称。

上海一券商交易员亦表示，此次降准的主要目的之一，就是为了减轻公开市场逆回购巨量滚动操作的压力，通过此次降准释放的流动性，央行将逆回购规模在短期内降低到一个相对合理的水平。

央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作，利率仍为2.25%。据此计算，在央行降准首周，公开市场净回笼规模达到8,400亿元，其中周四和周五两日的净回笼即达7,100亿元。

据路透统计，本周共有11,600亿元逆回购到期；周一央行进行了2,300亿元七天期逆回购，在央行降准后，周二和周三连续空窗，周四逆回购规模为400亿元。

上述银行交易员还谈到，尽管本周的降准有效缓解了资金面，但市场对于后续政策面预期仍较为理性，“降准后同业存单利率没怎么动，逆回购利率也没变，表明央行还是想保持市场稳定。”

中国央行周一宣布，自3月1日(周二)起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 官方媒体人民日报海外版就此解读称，货币政策稳健的基调没有变化，只是灵活度在增加，这是为了支持经济发展，并不是刺激政策。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9300 1.9386 -0.86

七天 2.2694 2.2701 -0.07

14天 2.5000 2.5500 -5.00

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7450 0.2100 +153.50

七天 1.9100 2.0000 -9.00

14天 1.8800 1.8100 +7.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00

七天 2.3000 2.3000 +0.00

14天 2.5000 2.5600 -6.00

Shibor

其中:隔夜 1.9500 1.9570 -0.70

七天 2.2950 2.2970 -0.20

三个月 2.8320 2.8400 -0.80