中国债市动态：国债期货上涨带动现券略向暖，但料短期仍难现明显趋势

路透上海3月4日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率掉头走跌，但幅度比较有限。交易人士表示，继前几日现券小幅调整之后，因早间国债期货涨幅明显，部分机构买气略有恢复，带动金融债收益率率先下行，国债品种亦有不同程度走低。

他们并指出，此次行情交易户参与明显，但是市场整体仍难脱震荡格局，收益率趋势性方向仍难觅。在两会召开之际，以及宏观政策未来仍待进一步明确的背景下，短期债市谨慎观望心态难消。

“完全搞不懂，150218下了3个点，都是投资盘在搞，国债也有一两个点的跌幅。”上海一银行交易员称，主要是国债期货在涨带动的，但是感觉也没有很多买盘能把收益率买下去很多，大部分券种走势还是比较平稳。

央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于2.255。据此计算，在央行降准首周，公开市场净回笼规模达到8,400亿元。

“买卖盘差价现在还是很小，还是有人出来买，说明还有很多人(看多的)没死心呐，”北京一券商交易员表示，现券这一波调整收益率上了都不到20个基点，虽然这两天有机构信心在动摇，但是坚信基本面弱势支撑下，债市中长期向好的仍大有人在。

他并解释称，两会召开在即，包括M2目标以及财政赤字率等都是债市比较关心的问题；此外，还有一季度基建投资加码之后，基本面走势能否改善都是可能存在的短期利空，但长期债市趋势应该还在。

全国政协十二届四次会议已于周四（3日）下午开幕，十二届全国人大四次会议则将于周六（5日）开幕，届时出炉的政府工作报告将披露2016年主要经济社会发展预期目标。

一级方面，财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为1.9366%，边际中标收益率为2.0237%，投标倍数2.79倍。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.2100%/3.1850%，上日尾盘为3.2300%/3.2200%。