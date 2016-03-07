台湾货币市场：3月7日及本提存期资金预期变化一览表

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
路透台北3月7日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共10.0亿台币。 --公债还本付息552.5625亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)8,930.9亿台币： 03/07 10.00亿台币 03/08 62.00亿台币 03/09 2,623.00亿台币 03/10 3,004.00亿台币 *03/11 1,260.00亿台币 03/13 100.00亿台币 03/14 5,238.30亿台币 03/15 1,823.80亿台币 03/16 4,877.00亿台币 03/17 1,544.20亿台币 03/18 5,819.00亿台币 03/21 2,780.00亿台币 03/22 5,572.50亿台币 03/23 1,511.50亿台币 03/24 1,810.50亿台币 03/25 132.00亿台币 03/28 5.00亿台币 03/29 4,661.30亿台币 03/30 2,171.00亿台币 03/31 2,698.80亿台币 *04/01 1,237.00亿台币 --公债还本付息902.0625亿台币： 03/10 99甲5期6息 11.00亿台币 03/13 104甲5期1息 16.25亿台币 03/14 97甲3期8息 17.8125亿台币 03/16 96甲3期9息 15.00亿台币 03/16 101乙1期4息 6.50亿台币 03/17 100甲5期5息 11.00亿台币 03/21 102乙1期3息 7.00亿台币 03/27 104甲6期1息 3.50亿台币 03/31 95甲3期本金 800.00亿台币 03/31 95甲3期10息 14.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： *--3/09：瑞银 伦敦分行3.1亿美元债交割。 --3/14：央行发行300亿台币两年期定存单，11日标售。 --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。 --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 詹静宜)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%