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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：3月7日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月7日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共10.0亿台币。
    --公债还本付息552.5625亿台币。    
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。    
----------------------------------------------------------------------    
(本提存期)
        
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)8,930.9亿台币： 
     03/07               10.00亿台币
     03/08               62.00亿台币
     03/09            2,623.00亿台币
     03/10            3,004.00亿台币
    *03/11            1,260.00亿台币
     03/13              100.00亿台币
     03/14            5,238.30亿台币
     03/15            1,823.80亿台币
     03/16            4,877.00亿台币
     03/17            1,544.20亿台币
     03/18            5,819.00亿台币
     03/21            2,780.00亿台币
     03/22            5,572.50亿台币
     03/23            1,511.50亿台币
     03/24            1,810.50亿台币
     03/25              132.00亿台币
     03/28                5.00亿台币
     03/29            4,661.30亿台币
     03/30            2,171.00亿台币
     03/31            2,698.80亿台币
    *04/01            1,237.00亿台币
   
    --公债还本付息902.0625亿台币：
   03/10      99甲5期6息         11.00亿台币
   03/13     104甲5期1息         16.25亿台币
   03/14      97甲3期8息       17.8125亿台币
   03/16      96甲3期9息         15.00亿台币
   03/16     101乙1期4息          6.50亿台币
   03/17     100甲5期5息         11.00亿台币
   03/21     102乙1期3息          7.00亿台币
   03/27     104甲6期1息          3.50亿台币
   03/31     95甲3期本金        800.00亿台币
   03/31     95甲3期10息         14.00亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
    
    **紧缩因素：  
   *--3/09：瑞银 伦敦分行3.1亿美元债交割。    
    --3/14：央行发行300亿台币两年期定存单，11日标售。
    --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。
    --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)         
    

 (记者 董永年 ；审校 詹静宜)

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