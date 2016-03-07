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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 10:44 BJT

重发-****人民币综述：两会维稳行情开启中间价一马当先，更宽幅区间或可期待--PDF版本****

(重发以修改简体版PDF链接) 离岸人民币的发展是当下最热门的财经话题之一。路透每周五发出离岸人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。

简体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/1p9JHSn 繁体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/24Fud8R

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