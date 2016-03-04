路透基点：台湾昱晶能源科技筹措42亿台币贷款--TRLPC

路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称台湾上市公司昱晶能源科技与13家银行签定一笔42亿台币(1.3亿美元)贷款，用于偿还债务及提高运营资本。

第一银行担任牵头行兼簿记行暨额度代理行。

这笔于2月26日签署的交易分为两个部分。A部分为21亿台币三年期贷款，用于偿还债务，B部分则为21亿台币或等值美元的三年期循环信贷，作为运营资本。两笔贷款可以再展延两年。

利率水准与借款人的税前净利率挂勾：

若税前净利润率为0%或以下，则利率将为三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码170个基点，税前保底利率为2.3%；美元贷款部分则为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160个基点。

若税前净利润率介于0-5%，则利率加码降至160个基点，税前保底利率为2.2%；美元贷款部分利率加码降为150个基点。

若税前净利润率超过5%，则利率加码降至150个基点，税前保底利率为2.0%；美元贷款部分利率加码降为140个基点。

若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)及Libor价差超过30个基点，则借款人必须支付超过的部分。

承贷4亿台币或以上者取得主办行头衔，前端费用为20个基点。承贷3亿至4亿台币者取得联合安排行头衔，前端费用为12个基点。承贷2亿至3亿台币者取得经理行头衔，前端费用为7个基点。

A部分贷款宽限期为一年，之后分九次还款，前八次还款为每季偿还本金5%，最后一次则偿还本金的60%。若贷款获得展延，剩余的60%本金则将分为九次等额季度还款。

B部分贷款将会在第一次提用之后缩减年限为两年，之后每半年偿还10%、20%及70%。若贷款获得展延，剩余的70%本金将会分五次等额还款，每半年还款一次。

昱晶能源科技上次是在2014年6月筹措5.5亿台币五年期贷款，当时贷款利率为较90天期台湾短期票券报价利率指标(Taibir)加码168个基点，税前保底利率为2.3%，有四家银行参与该笔贷款。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)