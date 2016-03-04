《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减485.5亿台币，中止连两周净增

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北3月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减485.5亿台币，中止连两周净增；央行存单未到期 余额为7兆(万亿)3,397.9亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增94亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 3/1 6,239.10 5,101.10 -1,138.00 3/2 4,766.00 4,766.00 0.00 3/3 6,375.80 5,675.80 -700.00 3/4 2,717.50 *4,070.00 +1,352.50 总计 20,098.40 19,612.90 -485.50 注*：含1,600亿台币364天期定存单。 日期 91天期发行量( 182天期发行量( 亿) 亿) 3/1 61 17 3/2 39 12 3/3 26 8 3/4 26 5 总计 152 42 (完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选