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亚洲 | 2016年 3月 4日 星期五 16:48 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减485.5亿台币，中止连两周净增

路透台北3月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减485.5亿台币，中止连两周净增；央行存单未到期
余额为7兆(万亿)3,397.9亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增94亿台币。
        
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)   增加/减少(
                                   亿)
    3/1     6,239.10     5,101.10    -1,138.00
    3/2     4,766.00     4,766.00         0.00
    3/3     6,375.80     5,675.80      -700.00
    3/4     2,717.50    *4,070.00    +1,352.50
 总计      20,098.40    19,612.90      -485.50
  注*：含1,600亿台币364天期定存单。  
   日期  91天期发行量(   182天期发行量(
         亿)             亿)
    3/1              61               17
    3/2              39               12
    3/3              26                8
    3/4              26                5
   总计             152               42
 (完)

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

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