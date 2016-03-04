亚洲橡胶：TOCOM期胶劲扬至三个月高点，风险意愿改善

亚洲主要橡胶生产国同意自3月起的六个月时间，减少出口61.5万吨，藉此提振价格。在供应过剩之下，胶价先前跌至全球金融危机以来低点。

东京工业品交易所(TOCOM)8月指标期胶 <0#2JRU:>收升9.9日圆或6%至每公斤174.6日圆(1.53美元)。该合约稍早触及174.7日圆的高位，为12月8日以来最高，并且今日也是去年5月来最大单日涨幅。

本周TOCOM期胶累计上涨12.2%，为2013年5月来最大一周升幅。

原油期货周五在亚洲时段上涨，受乐观情绪重燃提振。由于官方数据显示，美国石油产量降至2014年11月以来最低水平，投资者因此乐观地认为油价或已触底。

伦敦期铜有望录得约六个月来最大单周涨幅，因有迹象显示油价触底且美国经济形势转亮，引发了投资者对基本金属的需求。

“指标期胶突破160日圆的阻力后，价格动能增强。我预计TOCOM期胶很快会测试180日圆，此后可能会出现获利了结，然后再奔向190日圆，”Gu说。

上海期货交易所期胶5月合约 飙升640元，至每吨11,310元人民币，触及去年10月末来最高。

新加坡商品交易所(SICOM)的4月期胶 最新报每公斤132.0美分，涨8.9美分。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/王洋; 审校 李爽/艾茂林)