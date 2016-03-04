欧元债市：葡萄牙公债收益率接近一个月低点，债信评估将陆续登场

标题新闻：埃及将根据IMF协议在6月底前取消对外币转账和存款的资本管制举措，并进行石油业改革
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葡萄牙新社会党政府上月缩紧预算计画也让投资人感到宽慰，此前葡国面临来自欧盟的压力，但目前仍不确定是否需要扩大缩减成本以降低赤字。
未来两个月内将有三个机构评估葡萄牙评级，惠誉为首家采取行动者，而之后DBRS有可能将之降为垃圾级，使其债券无法再适用于欧洲央行资产购买计画。
惠誉给予葡萄牙BB+评等，较投资级评等低一级，评等展望为正向。但惠誉于1月提出警告，称该国反撙节预算可能不切实际，可能导致经济成长放缓，从而招致评等调降。
分析师多预期惠誉将把葡萄牙评等展望由正向下调，甚至有可能调为负向。
葡萄牙10年期公债收益率周五上涨2个基点至2.89%，多数其他欧元区同天期债券收益率小跌。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/张明钧; 审校 蔡美珍/张荻)
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* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券