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债券 | 2016年 3月 4日 星期五 17:23 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率接近一个月低点，债信评估将陆续登场

葡萄牙新社会党政府上月缩紧预算计画也让投资人感到宽慰，此前葡国面临来自欧盟的压力，但目前仍不确定是否需要扩大缩减成本以降低赤字。

未来两个月内将有三个机构评估葡萄牙评级，惠誉为首家采取行动者，而之后DBRS有可能将之降为垃圾级，使其债券无法再适用于欧洲央行资产购买计画。

惠誉给予葡萄牙BB+评等，较投资级评等低一级，评等展望为正向。但惠誉于1月提出警告，称该国反撙节预算可能不切实际，可能导致经济成长放缓，从而招致评等调降。

分析师多预期惠誉将把葡萄牙评等展望由正向下调，甚至有可能调为负向。

葡萄牙10年期公债收益率周五上涨2个基点至2.89%，多数其他欧元区同天期债券收益率小跌。 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/张明钧; 审校 蔡美珍/张荻)

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