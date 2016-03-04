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债券 | 2016年 3月 4日 星期五 17:57 BJT

欧洲汇市：英镑小跌，但可望录得2015年中以来最佳周度表现

英镑本周已累计上涨1.9%，在英国正式宣布“脱欧”公投一周后，投资者削减对英镑的看空押注。

“风险意愿改善带动英镑上涨，不过退欧因素仍会再次打压人气。因此我们认为英镑上涨动能有限。”三菱东京日联银行全球市场研究部欧洲主管Derek Halpenny说道。(完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林/孙茉莉; 审校 李爽/张荻)

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