重温稿-台湾货币市场：旬初短率靠向高位，交割与国库借款令资金偏紧

* 一年期存单、公债交割与国库借款令资金偏紧 * 拆款、短票成交利率靠向区间高位 * 投信找券需求高，RP利率靠向低位 记者 董永年 路透台北3月4日 - 台湾银行间短率周五靠向区间高位。资金调度人员表示，今日虽然 是旬初，不过因有一年期定存单、公债交割，再加上国库借款，使得资金反而偏紧，带动拆 款、短票利率往高位靠拢。 交易员称，受台币近期明显升值导致换汇交易(SWAP)成本走高影响，外商银行对一年期 定存单标售态度消极，导致昨日得标利率反转走高，参与投标的几家公股银行意外得标，为 因应交割使得周转金相对不足，带动拆款利率走扬。 〞缺钱的不少，旬初就这样子，怪怪的。〞一位大型公股银行资调人员说。 此外，今日又有国库借款，这使得昨日才调降一周拆款利率的公股银行，今日又纷纷拉 高，让有拆借需求的票券商等金融机构心情大洗三温暖(桑拿)。 〞今天又跳上去了，就爽一天而已。〞一位大型票券商交易主管说。 台币兑美元 周五收升7.8分，呈连五升走势且续创逾两个月新高。交易员指出 ，今天外资持续疯狂涌入，加上人民币及韩元等亚币劲升带动，台币实质汇价全天均升破33 .00元大关，周升1.18%。 台湾央行周四标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.363%，高于市场 预期的0.340-0.355%，较前次标售均标0.349%升1.4个基点，中止连16次走低格局。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.101 33.179 台湾加权股价指数<.TWII 8,643.55 8,611.79 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.360% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.270-0.340% 0.300-0.350% **短票发行量大** 短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量大，受一年期定存单交割以及国库借款等 紧缩因素影响，短票成交利率略向区间高位靠拢。 〞利率从0.35%拉到0.36%，部位较大，就没有讲价的能力。〞一位大型票券公司交易主 管说。 他认为，由于央行周三至周五都发行七天期存单，因此下周资金状况应该会比较平稳， 短票利率波动也料有限。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，持平上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 7%，前日0.359%；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.30-0.37%；上日成交量76.47亿台币， 前日在80.74亿台币。 台湾央行周五共发行4,070亿台币定存单，含1,600亿364天期存单；与今日到期金额2,7 17.5亿台币相较，存单发行余额增1,352.5亿台币。 下周央行定存单到期共6,959亿台币，分别为：周一10亿台币、周二62亿台币、周三2,6 23亿台币、周四3,004亿台币及周五1,260亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为负176亿台币，累积至周日超额准备达负528 亿台币、加计前期1%的超额准备为920亿台币。 **RP利率靠向低位** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日虽有300亿台币公债交割，但市场资金仍 偏宽松，投信与寿险找券需求不低，利率缓步往区间低位靠拢。 有交易员指出，在银行因成本因素不愿调降承做利率的影响下，月初RP下滑幅度有限。 虽然投信的利率较低，但因有随时走钱的风险，因此还是要与银行往来。 〞最近区间变很宽，银行的要求比较高。〞一位证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，有外商银行因要求利率较高，因此逐渐转往与寿险客户承做， 不过寿险近期RP承做的天数较短，多少也增加了调度的压力。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%，部分在0.33% ；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%，同上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0. 25-0.30%；公司债附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)