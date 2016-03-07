重发-东南亚股市：收高，新加坡股市表现优异 (3月4日)

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路透曼谷3月4日 - 东南亚股市周五与亚洲股市一道上涨，新加坡股市录得10月来最大单周涨幅，因坡元走强，而整个地区股市本周也上涨，因全球市场风险偏好改善。

新加坡股市 周五收高1.8%，本周上涨约7%，是东南亚地区表现最好的股市。本周星展集团控股 等银行股领涨，部分是由于估值原因。

新加坡股市的良好表现与坡元 的走势一致。坡元升至四个月高位，因之前美国的服务业就业数据强化了美联储只会渐进加息的观点。

周五全球股市的人气良好，今日稍晚美国将公布月度非农就业数据。

地区货币上涨，加上外资流入股市，也扶助其它本地区股市本周上涨。

泰国股市 和印尼股市 本周涨幅都在2%以上，马来西亚 、菲律宾 和越南股市 均上涨逾1%。

汤森路透和交易所的数据显示，外资本周在泰国和马来西亚股市买超数量较多，分别买超130亿泰铢(3.67亿美元)和9.72亿马币(2.37亿美元)。

数据还显示，外资本周在印尼股市买超2.3万亿印尼卢比(1.75亿美元)，在菲律宾股市买超14亿披索(2,986万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 348.29 3.00 +0.87 +4.65 332.82

新加坡 2837.00 49.38 +1.77 -1.59 2882.73

马来西亚 1692.49 4.29 +0.25 -0.00 1692.51

泰国 1379.53 0.20 +0.01 +7.10 1288.02

印尼 4850.88 6.84 +0.14 +5.61 4593.01

菲律宾 6899.07 -64.37 -0.92 -0.76 6952.08

越南 573.65 3.26 +0.57 -0.93 579.03

(完)

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