表格：中国“十三五”(2016-2020年)经济社会发展主要指标

韩国已公布经济指标--2017/1/19
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
路透北京3月5日 - 中国周六发布的“十三五”规划纲要草案提出，2016年至2020年经 济社会发展主要目标如下： “十三五”经济社会发展主要指标 2015年 2020年 变动幅度 属性 国内生产总值(万亿元) 67.7 >92.7 年均>6.5% 预期性 服务业增加值比重(%) 50.5 56 累计 预期性 城镇化率(%)(常住人口) 56.1 60 累计 预期性 研究与试验发展经费投入强度(%) 2.1 2.5 累计 预期性 居民人均可支配收入增长(%) - - 年均>6.5% 预期性 城镇新增就业人数(万人) - - 累计[5,000] 预期性 基本养老保险参保率(%) 82 90 累计 预期性 城镇棚户区住房改造(万套) - - 累计[2,000] 约束性 耕地保有量(亿亩) 18.65 18.65 累计 约束性 非化石能源占一次能源消费比重(%) 12 15 累计 约束性 单位GDP能耗降低(%) - - 累计 约束性 单位GDP二氧化碳排放降低(%) - - 累计 约束性 森林覆盖率(%) 21.66 23.04 累计 约束性 地级及以上城市空气质量优良天数 76.7 >80 - 约束性 比率(%) 空气质量-细颗粒物(PM2.5)未达标 - - 累计 约束性 地级及以上城市浓度下降(%) 注:1.国内生产总值按可比价格计算，绝对数按2015年不变价计算。 2. 内为五年累计数 3.PM2.5未达标指年均值超过35微克/立方米 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
0230GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,176.4 1,166.7 日圆/韩元 10.2590/43 10.2666 韩国公债期货 * 109.43 109.54 韩国综合股价指数 2,069.07 2,070.54 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN]
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。