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亚洲 | 2016年 3月 5日 星期六 11:25 BJT

表格：中国“十三五”(2016-2020年)经济社会发展主要指标

路透北京3月5日 - 中国周六发布的“十三五”规划纲要草案提出，2016年至2020年经
济社会发展主要目标如下：
    
 “十三五”经济社会发展主要指标                                         
                                     2015年    2020年     变动幅度        属性
 国内生产总值(万亿元)                  67.7     >92.7        年均>6.5%  预期性
 服务业增加值比重(%)                   50.5        56        累计       预期性
 城镇化率(%)(常住人口)                 56.1        60        累计       预期性
 研究与试验发展经费投入强度(%)          2.1       2.5        累计       预期性
 居民人均可支配收入增长(%)                -         -        年均>6.5%  预期性
 城镇新增就业人数(万人)                   -         -      累计[5,000]  预期性
 基本养老保险参保率(%)                   82        90          累计     预期性
 城镇棚户区住房改造(万套)                 -         -      累计[2,000]  约束性
 耕地保有量(亿亩)                     18.65     18.65          累计     约束性
 非化石能源占一次能源消费比重(%)         12        15          累计     约束性
 单位GDP能耗降低(%)                       -         -         累计      约束性
 单位GDP二氧化碳排放降低(%)               -         -         累计      约束性
 森林覆盖率(%)                        21.66     23.04       累计        约束性
 地级及以上城市空气质量优良天数        76.7       >80                -  约束性
 比率(%)                                                                
 空气质量-细颗粒物(PM2.5)未达标           -         -         累计      约束性
 地级及以上城市浓度下降(%)                                              
                                                                        
 注:1.国内生产总值按可比价格计算，绝对数按2015年不变价计算。    
   2. 内为五年累计数
   3.PM2.5未达标指年均值超过35微克/立方米            

 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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