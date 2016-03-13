CFTC报告：COMEX期金3月8日持仓报告(表)

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月8日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(499,110口) 252,895 78,085 76,202 116,493 311,865 445,590 466,152 53,520 32,958 较3月1日变动(未平仓合约：增加48,555口) 29,709 7,312 15,552 922 24,863 46,183 47,727 2,372 828 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 50.7 15.6 15.3 23.3 62.5 89.3 93.4 10.7 6.6 各类交易商数量(总计为369家) 184 106 96 45 58 276 218 (完) (整理 张涛；审校 李爽)
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。