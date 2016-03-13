CFTC报告：COMEX期金3月8日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月8日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(499,110口) 252,895 78,085 76,202 116,493 311,865 445,590 466,152 53,520 32,958 较3月1日变动(未平仓合约：增加48,555口) 29,709 7,312 15,552 922 24,863 46,183 47,727 2,372 828 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 50.7 15.6 15.3 23.3 62.5 89.3 93.4 10.7 6.6 各类交易商数量(总计为369家) 184 106 96 45 58 276 218 (完) (整理 张涛；审校 李爽)