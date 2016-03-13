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市场报道 | 2016年 3月 13日 星期日 10:58 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月8日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月8日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(499,110口)
    252,895   78,085   76,202  116,493  311,865  445,590  466,152   53,520  32,958  
    
    较3月1日变动(未平仓合约：增加48,555口)
      29,709    7,312   15,552      922   24,863   46,183   47,727    2,372     828  
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       50.7     15.6     15.3     23.3     62.5     89.3     93.4     10.7     6.6  
    
    各类交易商数量(总计为369家)
        184      106       96       45       58      276      218    
    (完)
    
  
 (整理 张涛；审校 李爽)

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