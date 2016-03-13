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货币新闻 | 2016年 3月 13日 星期日 16:12 BJT

重发-CFTC报告：CBOT大豆期货3月8日持仓报告(表)

(重发以调整格式)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每
口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(696,854口)
    139,051  181,343  126,430  375,216  319,418  640,697  627,191   56,157  69,663  
    
    较3月1日变动(未平仓合约：减少4,694口)
    5,028  -30,671    1,365   -4,705   23,355    1,688   -5,951   -6,382   1,257  
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    20.0     26.0     18.1     53.8     45.8     91.9     90.0      8.1    10.0  
    
    各类交易商数量(总计为538家)
    131      186      183      141      159      390      443   
    (完)

  
 (整理 张涛；审校 李爽)

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