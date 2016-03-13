重发-CFTC报告：CBOT大豆期货3月8日持仓报告(表)

(重发以调整格式) 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每 口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(696,854口) 139,051 181,343 126,430 375,216 319,418 640,697 627,191 56,157 69,663 较3月1日变动(未平仓合约：减少4,694口) 5,028 -30,671 1,365 -4,705 23,355 1,688 -5,951 -6,382 1,257 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 20.0 26.0 18.1 53.8 45.8 91.9 90.0 8.1 10.0 各类交易商数量(总计为538家) 131 186 183 141 159 390 443 (完) (整理 张涛；审校 李爽)