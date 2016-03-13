全球汇市：美元净多仓下降，日圆多仓增至八年高位--CFTC/路透

路透3月11日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，汇市投机客削减美元多头押注，美元净多仓连续第四周低于 100亿美元。 3月8日止当周，美元净多仓总值降至68.8亿美元，前一周为74.5亿美 元。 上周公布的美国2月非农就业报告显示薪资回落，盖过了就业岗位强 劲增长带来的利多基调。美元随后走软，并在本周初保持疲弱走势，因为 对于中国经济数据的担忧刺激了对日圆和瑞郎的避险买需。 3月迄今为止，美元指数下跌了2%，可能创出去年4月以来的最差月度 表现。 其他货币方面，投资者的日圆净多仓增至八年来的最高水准64,333口 ，前一周是59,625口。 作为一种避险货币，日圆也得益于对英国退出欧盟的担心，以及全球 经济疑虑挥之不去，日圆兑美元今年以来上涨了5.4%。 欧元净空仓增至2月初以来最高的71,907口，前一周是68,541口。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月8日当周 前一周 多头仓位 93,867 94,070 空头仓位 29,534 34,445 净仓位 64,333 59,625 欧元(125,000欧元为1口) 3月8日当周 前一周 多头仓位 104,165 103,965 空头仓位 176,072 172,506 净仓位 -71,907 -68,541 英镑(62,500英镑为1口) 3月8日当周 前一周 多头仓位 29,364 38,965 空头仓位 78,369 78,343 净仓位 -49,005 -39,378 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月8日当周 前一周 多头仓位 19,735 19,723 空头仓位 19,864 21,230 净仓位 -129 -1,507 加元(100,000加元为1口) 3月8日当周 前一周 多头仓位 30,550 31,018 空头仓位 56,331 61,496 净仓位 -25,781 -30,478 澳元(100,000澳元为1口) 3月8日当周 前一周 多头仓位 86,141 76,480 空头仓位 56,946 59,619 净仓位 29,195 16,861 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月8日当周 前一周 多头仓位 20,419 16,593 空头仓位 22,419 20,750 净仓位 -2,000 -4,157 (完) (编译 张涛；审校 李爽)