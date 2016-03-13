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亚洲 | 2016年 3月 13日 星期日 11:10 BJT

全球汇市：美元净多仓下降，日圆多仓增至八年高位--CFTC/路透

路透3月11日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，汇市投机客削减美元多头押注，美元净多仓连续第四周低于
100亿美元。
    
    3月8日止当周，美元净多仓总值降至68.8亿美元，前一周为74.5亿美
元。
    
    上周公布的美国2月非农就业报告显示薪资回落，盖过了就业岗位强
劲增长带来的利多基调。美元随后走软，并在本周初保持疲弱走势，因为
对于中国经济数据的担忧刺激了对日圆和瑞郎的避险买需。
    
    3月迄今为止，美元指数下跌了2%，可能创出去年4月以来的最差月度
表现。
    
    其他货币方面，投资者的日圆净多仓增至八年来的最高水准64,333口
，前一周是59,625口。
    
    作为一种避险货币，日圆也得益于对英国退出欧盟的担心，以及全球
经济疑虑挥之不去，日圆兑美元今年以来上涨了5.4%。
    
    欧元净空仓增至2月初以来最高的71,907口，前一周是68,541口。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)      
              3月8日当周          前一周
 多头仓位     93,867              94,070
 空头仓位     29,534              34,445
 净仓位       64,333              59,625
 
    欧元(125,000欧元为1口)
              3月8日当周          前一周
 多头仓位     104,165             103,965
 空头仓位     176,072             172,506
 净仓位       -71,907             -68,541 
 
    英镑(62,500英镑为1口)
              3月8日当周         前一周
 多头仓位     29,364             38,965
 空头仓位     78,369             78,343
 净仓位       -49,005            -39,378
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
              3月8日当周         前一周
 多头仓位     19,735             19,723
 空头仓位     19,864             21,230
 净仓位       -129               -1,507
    
    加元(100,000加元为1口)
              3月8日当周         前一周
 多头仓位     30,550             31,018
 空头仓位     56,331             61,496
 净仓位       -25,781            -30,478
    
    澳元(100,000澳元为1口)
              3月8日当周         前一周
 多头仓位     86,141             76,480
 空头仓位     56,946             59,619
 净仓位       29,195             16,861
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
              3月8日当周         前一周
 多头仓位     20,419             16,593
 空头仓位     22,419             20,750
 净仓位       -2,000             -4,157
    (完)
      

 (编译 张涛；审校 李爽)

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