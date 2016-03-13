《独家新闻》美国管线公司Energy Transfer洽商出售旗下Sunoco--消息

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因升至近三个月高位后出现获利回吐
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透3月11日 - 据三位知情消息人士，美国管道公司Energy Transfer Equity 洽商出售旗下加油站和便利店运营商Sunoco 。Energy Transfer之前已同意收购同业Williams Companies 。
虽然协商还处在初步阶段，但凸显Energy Transfer努力提振其资产负债表。油价重挫使得该公司未来收购Williams的财务重担超过此前预期。
消息人士本周表示，Energy Transfer今年稍早已就出售Sunoco进行了洽商，之前至少有一个意向公司与其接洽。消息人士要求匿名，因协商事宜处在保密阶段。
Energy Transfer和Sunoco未回复置评要求。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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