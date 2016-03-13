金砖国家：3月11日股汇市收盘纵览

路透3月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月11日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报800.91点，上涨1.29%。
中国股市：沪综指缩量收升，市场观望氛围浓厚量能继续萎缩
中国汇市: 人民币随中间价大幅收升，因ECB决议致国际美元大跌
香港股市: 恒指收高逾1%跟随亚股回升，但周线几近收平
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巴西股市：延续涨势。指标股指Bovespa指数 收报49,638.675点，上涨0.14%。
巴西汇市：雷亚尔周五上扬，周线亦上升。周末巴西将有大规模游行，要求总统罗塞夫下台。雷亚尔连续第三周上涨，上周创八年来单周最大涨幅，有消息称前总统卢拉遭警方扣留审问。雷亚尔升至3.60下方，为2015年8月以来首次。雷亚尔兑美元 收报3.5895/10，上日收报3.6402/14。
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南非股市：结束连续三天的跌势，投资者信心回温予以支撑，之前欧洲央行降息并释出其他刺激举措，利好具有大量经常帐赤字的新兴市场国家。指标Top-40指数 收报45,761.25点，上涨0.47%；大盘综合指数 收报51,739.83点，上涨0.4%。
南非汇市: 兰特兑美元反弹，跟随新兴市场货币涨势
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印度股市：在震荡交投中收升，Reliance Industries等能源股上扬，因印度简化油气许可规定；房地产类股亦上涨，之前议会通过一项地产法案。BSE指数 收报24,717.99点，上涨0.38%；NSE指数 收报7,510.2点，上涨0.32%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.04/67.05，上日收报67.065/67.075。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报845.59点，上涨1.36%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报447.9点，上涨1.26%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报69.883，升值2.2%；卢布兑欧元 报77.97,升值2.32%。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)