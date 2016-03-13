国际油市：基金连续第三周提高美国原油多仓，认为油价已触底

路透3月11日 - 周五公布数据显示，资产管理机构和对冲基金连续第三周提高美国原油多仓。在油价跌势持续近两年后，他们认为油价已触底。如今油价升向每桶40美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，3月8日止当周，投机客将纽约和伦敦原油期货和期权净多仓合计提高35%。

CFTC数据显示，美国原油期货和期权净多仓升至11月以来高位，增加35,651口至137,983口。

全球主要产油国协商计划冻结产量在1月水平后，全球原油价格在不到两个月的时间内跳涨约50%。美国以及非石油输出国组织(OPEC)国家产量下降也助涨油价。

在这波反弹之前，油价从2014年中期每桶100美元以上的高位重挫75%，美国原油跌至12年低点约26美元，布兰特原油跌至约27美元。

美国原油周五结算价为38.5美元，布兰特原油报40.39美元。

“大家都预期会达到40美元，”Frost & Sullivan油气业务开发部主管Carl Larry在谈及美国原油下一个目标位时说。

“如果升逾42美元，会看到更多仓位做多，看向50美元。”

纽约一家咨询公司PIRA对路透表示，主要OPEC产油国也在谈论每桶50美元左右的新的均衡油价。

之前美国政府预计，明年页岩油产出下降幅度可能是一个月前预期的两倍多，这一消息本周也提振原油价格。

此外，国际能源署(IEA)将今年原油产量预估较稍早调降25%。

但并不是所有人都看多油价。

高盛认为这波涨势“来得过早”，称油价需跌到足够低的程度才能确保供应逐步下降，预计今年布兰特原油均价为每桶39美元，低于此前预估的45美元。