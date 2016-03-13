全球金属：投机客黄金净多仓增至13个月高位，铜净多仓提高三倍--CFTC

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因升至近三个月高位后出现获利回吐
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透纽约3月11日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，3月8日止当周，对冲基金和资产管理机构所持COMEX黄金多头仓位增至13个月高位。避险买需已将金价推至2015年2月以来高位。
数据显示，投机客将所持铜期货和期权的净多仓提高三倍，至近10个月来最高，而白银净多仓只是略微提高。
CFTC数据显示，投机客黄金净多仓增加25,727口至148,266口。现货金价 延续涨势，受全球经济疑虑支撑。
随着铜价 升至四个月高位，他们将铜期货和期权净多仓增加21,905口至27,862口。
一周前对冲基金和资产管理机构刚刚由净做空铜转为净做多。
CFTC数据显示，投机客白银净多仓增加2,298口至47,539口。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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