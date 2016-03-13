全球金属：投机客黄金净多仓增至13个月高位，铜净多仓提高三倍--CFTC

路透纽约3月11日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，3月8日止当周，对冲基金和资产管理机构所持COMEX黄金多头仓位增至13个月高位。避险买需已将金价推至2015年2月以来高位。

数据显示，投机客将所持铜期货和期权的净多仓提高三倍，至近10个月来最高，而白银净多仓只是略微提高。