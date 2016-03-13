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市场报道 | 2016年 3月 13日 星期日 16:32 BJT

全球金属：投机客黄金净多仓增至13个月高位，铜净多仓提高三倍--CFTC

路透纽约3月11日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，3月8日止当周，对冲基金和资产管理机构所持COMEX黄金多头仓位增至13个月高位。避险买需已将金价推至2015年2月以来高位。

数据显示，投机客将所持铜期货和期权的净多仓提高三倍，至近10个月来最高，而白银净多仓只是略微提高。

CFTC数据显示，投机客黄金净多仓增加25,727口至148,266口。现货金价 延续涨势，受全球经济疑虑支撑。

随着铜价 升至四个月高位，他们将铜期货和期权净多仓增加21,905口至27,862口。

一周前对冲基金和资产管理机构刚刚由净做空铜转为净做多。

CFTC数据显示，投机客白银净多仓增加2,298口至47,539口。(完) (编译 李爽 审校 张涛)

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