日本金融：央行将讨论对900亿美元短期资金免于实施负利率--消息

路透东京3月13日 - 知情消息人士称，日本央行政策委员会本周料将讨论是否允许900亿美元短期资金免于实施负利率。之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。

消息人士称，日本投资信托协会(Investment Trusts Association)的这一要求得到日本央行部分官员的共鸣，因为投资资金流入银行账户有违首相安倍晋三及央行的本意，即促使更多储蓄离开存款和政府债券、使之变成更有生产力的投资资金，以刺激经济增长和结束通缩。

知情人士称，但也有些央行人士担心，对货币储备基金(money reserve funds,MRF)免除负利率政策，可能造成麻烦的先例，因为金融业会寻求让其他投资免于实施负利率。货币储备基金是券商提供给投资者的一种低风险产品，可以暂时存放他们的现金。

“MRF在资金结算中发挥重要作用，”其中一位消息人士称。

另一位消息人士表示，“我认为(日本央行政策委员会)自然会(在周一和周二的政策会议上)讨论这一问题。”

但另一位消息人士称，“这是一个比较敏感的问题…会引发(豁免)是否会导致银行业者提出类似要求的疑问。”

日本央行发言人称其不能置评，因为现在是政策会议前的新闻静默期。

这一争论凸显日本央行1月决定实施负利率后面临的难题。

消息人士称，政策委员会曾要求日本央行人员讨论豁免MRF的可行性。

“我们预计在当前情况下，会有大量寻求避免负利率的资金流入银行存款，”德意志银行分析师Masao Muraki和Hiroshi Torii在最近给客户的报告中称。

“银行最后可能会对大额企业存款和货币信托实施限制。”

日本投资信托协会副会长Yoshio Okubo周五在记者会上表示，“我们希望要求(日本央行)做出回复，充分考虑MRF在资金清算中的特点。”

该协会称，截至2月底，MRF规模总计10.07万亿日圆(885亿美元)，相当于日本投资信托的11%。(完)