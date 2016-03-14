美国与加拿大经济指标预测--3月14日-3月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月14日当周 3月14日(一) 暂无重要经济数据 3月15日(二) 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 负10 负16.64 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 2月 +0.1% -0.2% (较前月) -0.2% +0.1% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.1% +0.6% (较前月) +0.1% +0.4% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.8% (较前月) -- +0.2% 1230 美国零售销售(较前月) 2月 -0.1% +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.2% +0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 持平 +0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 59 58 2200 美国整体净资本流动(亿美元) 1月 -- 净流出1,140 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出359 3月16日(三) 1100 美国MBA抵押贷款申请数 前周 -- +0.2% 抵押贷款市场指数 -- 497.3 购买指数 -- 225.7 抵押贷款再融资指数 -- 2055.9 30年期抵押贷款利率 -- 3.81% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -0.2% 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.9% +1.4% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.7% 1230 美国建筑许可年率(万户) 2月 120.0 120.4 建筑许可(较前月) -- 持平 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 115.0 109.9 房屋开工(较前月) -- -3.8% 1315 美国工业生产(较前月) 2月 -0.3% +0.9% 产能利用率 76.9% 77.1% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.5% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 1月 +0.4% +1.2% 1800 美联储公布利率决议 0.375% 0.375% 3月17日(四) 1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字118 赤字1,241 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月12日当周 -- 25.9 四周均值(万人) -- 26.75 续请失业金人数(万人) 3月5日当周 -- 222.5 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 负1.5 负2.8 1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 +0.3% +2.0% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 1月 556.6 560.7 1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.2% -0.2% 3月18日(五) 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 92.1 91.7 现况指数 107 106.8 预期指数 82.3 81.9 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +1.5% +2.0% 央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.0% +2.0% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.7% -2.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% -1.6% 3月21日当周 3月21日(一) 1230 美国全国活动指数 2月 -- 正0.28 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 541 547 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 孙国玉；审校 白云)