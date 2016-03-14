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市场报道 | 2016年 3月 14日 星期一 08:08 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月14日-3月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值

    3月14日当周

    3月14日(一)
    暂无重要经济数据

    3月15日(二)
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数                 3月      负10    负16.64
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)    2月     +0.1%      -0.2%
                                        (较前月)                -0.2%      +0.1%
             扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                    +1.1%      +0.6%
                                (较前月)                        +0.1%      +0.4%
             扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                --       +0.8%
                                      (较前月)                    --       +0.2%
    1230 美国零售销售(较前月)                           2月     -0.1%      +0.2%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         -0.2%      +0.1%
    1400 美国企业库存(较前月)                           1月      持平      +0.1%
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           3月        59         58
    2200 美国整体净资本流动(亿美元)                     1月       -- 净流出1,140
             外国购买美国公债(亿美元)                             --   净卖出359
    
    3月16日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款申请数                         前周       --       +0.2%
                抵押贷款市场指数                                  --       497.3
                购买指数                                          --       225.7
                抵押贷款再融资指数                                --      2055.9
                30年期抵押贷款利率                                --       3.81%    
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)    2月     -0.2%       持平
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.9%      +1.4%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.3%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%      +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                             --       +0.7%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                         2月     120.0      120.4
             建筑许可(较前月)                                     --        持平
    1230 美国房屋开工年率(万户)                         2月     115.0      109.9 
             房屋开工(较前月)                                     --       -3.8%
    1315 美国工业生产(较前月)                           2月     -0.3%      +0.9%
             产能利用率                                         76.9%      77.1%
             制造业产出(较前月)                                 +0.1%      +0.5%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                       1月     +0.4%      +1.2%
    1800 美联储公布利率决议                                    0.375%     0.375%
    
    3月17日(四)
    1230 美国经常帐收支(亿美元)                       第四季  赤字118  赤字1,241
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           3月12日当周       --        25.9
                 四周均值(万人)                                   --       26.75
                 续请失业金人数(万人)            3月5日当周       --       222.5
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数                 3月     负1.5      负2.8
    1230 加拿大趸售贸易(较前月)                         1月     +0.3%      +2.0%
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                      1月     556.6      560.7
    1400 美国领先指标(较前月)                           2月     +0.2%      -0.2%         
    
    3月18日(五)
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数          3月初值      92.1       91.7
                                  现况指数                        107      106.8
                                  预期指数                       82.3       81.9
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月     +0.4%      +0.2%
                                  (较上年同期)                  +1.5%      +2.0%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.5%      +0.3%
                          (较上年同期)                          +2.0%      +2.0%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                         1月     +0.7%      -2.2%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.7%      -1.6%
    

    3月21日当周
    
    3月21日(一)
    1230 美国全国活动指数                               2月        --     正0.28
    1400 美国成屋销售年率(万户)                         2月        541       547
     (完)
    
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 孙国玉；审校 白云)

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