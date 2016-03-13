国际油市：美国油气田活跃钻机数降至纪录低位

路透3月11日 - 石油服务公司Baker Hughes 周五表示，美国油气田的活跃钻机数(rig count)降至至少1940年以来的最低水平，因能源企业继续缩减活动。

据这项倍受关注的产业数据，本周美国原油与天然气田的合计活跃钻机数减少9个至480个，刷新了1999年4月创下的前最低纪录488。

原油活跃钻机数本周连续第12周减少，减少6个至386个，这是2009年12月以来的最低水平。天然气活跃钻机数减少3个至94个，为至少1987年以来的最低水平。

全球原油市场自2014年中开始大幅下跌，导致能源企业大量削减活跃钻机数。

然而，许多分析师认为活跃钻机数将在今年稍晚的时候反弹。在美国原油触及每桶约26美元的12年低点之后，有迹象显示油价在上个月已经触底。(完)