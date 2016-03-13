国际油市：美国油气田活跃钻机数降至纪录低位

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因升至近三个月高位后出现获利回吐
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透3月11日 - 石油服务公司Baker Hughes 周五表示，美国油气田的活跃钻机数(rig count)降至至少1940年以来的最低水平，因能源企业继续缩减活动。
据这项倍受关注的产业数据，本周美国原油与天然气田的合计活跃钻机数减少9个至480个，刷新了1999年4月创下的前最低纪录488。
原油活跃钻机数本周连续第12周减少，减少6个至386个，这是2009年12月以来的最低水平。天然气活跃钻机数减少3个至94个，为至少1987年以来的最低水平。
全球原油市场自2014年中开始大幅下跌，导致能源企业大量削减活跃钻机数。
然而，许多分析师认为活跃钻机数将在今年稍晚的时候反弹。在美国原油触及每桶约26美元的12年低点之后，有迹象显示油价在上个月已经触底。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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