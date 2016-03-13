《美国重要政经日程》--3月14日

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因升至近三个月高位后出现获利回吐
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行发售三个月及六个月期国库券
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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