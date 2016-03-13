美国个股：英特尔计划部分出售风险投资部门资产--彭博

彭博周五援引消息人士的话称，该公司正在与瑞银集团合作寻找买家。(bloom.bg/1MchnUb)

报导称，该投资组合由遍及全球的多家公司所组成，隶属于英特尔旗下企业风险创投部门--Intel Capital。

消息人士对彭博称，英特尔对于出售资产持开放态度，整体出售或按地区或行业分类出售均可。消息人士并补充说，关于结构问题的讨论还在初步阶段。(完)