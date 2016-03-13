美国个股：英特尔计划部分出售风险投资部门资产--彭博

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透3月11日 - 彭博新闻报导，全球最大的芯片(晶片)生产商--英特尔 正在考虑出售部分风险投资，资产价值可能最多达10亿美元。
彭博周五援引消息人士的话称，该公司正在与瑞银集团合作寻找买家。(bloom.bg/1MchnUb)
报导称，该投资组合由遍及全球的多家公司所组成，隶属于英特尔旗下企业风险创投部门--Intel Capital。
英特尔拒绝置评，亦未立即联系到瑞银对此发表评论。
消息人士对彭博称，英特尔对于出售资产持开放态度，整体出售或按地区或行业分类出售均可。消息人士并补充说，关于结构问题的讨论还在初步阶段。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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