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市场报道 | 2016年 3月 14日 星期一 07:13 BJT

美国个股：英特尔计划部分出售风险投资部门资产--彭博

路透3月11日 - 彭博新闻报导，全球最大的芯片(晶片)生产商--英特尔 正在考虑出售部分风险投资，资产价值可能最多达10亿美元。

彭博周五援引消息人士的话称，该公司正在与瑞银集团合作寻找买家。(bloom.bg/1MchnUb)

报导称，该投资组合由遍及全球的多家公司所组成，隶属于英特尔旗下企业风险创投部门--Intel Capital。

英特尔拒绝置评，亦未立即联系到瑞银对此发表评论。

消息人士对彭博称，英特尔对于出售资产持开放态度，整体出售或按地区或行业分类出售均可。消息人士并补充说，关于结构问题的讨论还在初步阶段。(完)

(编译 郑茵 审校　戴素萍)

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