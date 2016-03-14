英国财政：财政大臣奥斯本称将进一步削减公共支出，以保护预算计划

但该计划可能因为英国经济增长放缓而脱离正轨。英国经济2015年增长2.2%，不及政府最新预算预估报告中预计的2.4%。

民调显示，英国选民对脱欧的两派观点基本势均力敌，因此奥斯本似乎避免在预算报告中采取较为激进的举措。养老金体系改革计划已经暂停，该计划原本可筹集数以十亿计英镑，来帮助填补预算赤字。

奥斯本周日指出，其预算声明中将包括采取行动，以确保英国坚守修复其依然羸弱的公共财政的内容。

他表示，额外削减的支出相当于政府在2020年之前的每100英镑预算支出减少0.5英镑。“我认为我们能够找到办法省下这些钱。与庞大的预算相比，这并不算什么，”他对BBC表示。

在被问及他是否可能寻求通过解冻燃油消费税率来增加税收时，奥斯本不愿置评。鉴于油价大跌有助于驾车出行者，外界普遍认为这一选项可行。

许多分析师对奥斯本追求财政盈余的做法提出质疑，并警告称现在削减支出可能会令英国经济放缓加剧。

咨询公司凯投宏观(Capital Economics)在上周表示，奥斯本可能宣布在更接近2020年的时候减少支出，以免在近期内损及经济增长。(完)