英国财政：财政大臣奥斯本称将进一步削减公共支出，以保护预算计划

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
但该计划可能因为英国经济增长放缓而脱离正轨。英国经济2015年增长2.2%，不及政府最新预算预估报告中预计的2.4%。
民调显示，英国选民对脱欧的两派观点基本势均力敌，因此奥斯本似乎避免在预算报告中采取较为激进的举措。养老金体系改革计划已经暂停，该计划原本可筹集数以十亿计英镑，来帮助填补预算赤字。
奥斯本周日指出，其预算声明中将包括采取行动，以确保英国坚守修复其依然羸弱的公共财政的内容。
他表示，额外削减的支出相当于政府在2020年之前的每100英镑预算支出减少0.5英镑。“我认为我们能够找到办法省下这些钱。与庞大的预算相比，这并不算什么，”他对BBC表示。
在被问及他是否可能寻求通过解冻燃油消费税率来增加税收时，奥斯本不愿置评。鉴于油价大跌有助于驾车出行者，外界普遍认为这一选项可行。
许多分析师对奥斯本追求财政盈余的做法提出质疑，并警告称现在削减支出可能会令英国经济放缓加剧。
咨询公司凯投宏观(Capital Economics)在上周表示，奥斯本可能宣布在更接近2020年的时候减少支出，以免在近期内损及经济增长。(完)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23