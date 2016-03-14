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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 08:17 BJT

《全球汇市》美元等待美联储指引，澳元稍作喘息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1157  1.1150  +0.06  +2.73  1.0860
    美元/日圆            113.78  113.80  -0.02  -5.42  120.30
    欧元/日圆         126.94  126.89  +0.04  -2.71  130.47
    美元/瑞郎            0.9828  0.9831  -0.03  -1.90  1.0018
    英镑/美元            1.4374  1.4385  -0.08  -2.47  1.4738
    美元/加元            1.3235  1.3208  +0.20  -4.36  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4854  6.4823  +0.05  -1.26  6.5680
    澳元/美元            0.7563  0.7563  +0.00  +3.96  0.7275
    新西兰元/美元        0.6742  0.6750  -0.12  -1.22  0.6825
    澳元/日圆         86.040  86.030  +0.01  -1.80  87.620
    新西兰元/日圆     76.710  76.720  -0.01  -6.43  81.980
    英镑/日圆         163.52  163.55  -0.02  -7.73  177.22
    澳元/新西兰元     1.1213  1.1210  +0.03  +5.15  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/郑茵/龚芳; 审校 徐文焰/张涛/王兴亚/张若琪)

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