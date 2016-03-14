《全球汇市》美元等待美联储指引，澳元稍作喘息

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1157 1.1150 +0.06 +2.73 1.0860 美元/日圆 113.78 113.80 -0.02 -5.42 120.30 欧元/日圆 126.94 126.89 +0.04 -2.71 130.47 美元/瑞郎 0.9828 0.9831 -0.03 -1.90 1.0018 英镑/美元 1.4374 1.4385 -0.08 -2.47 1.4738 美元/加元 1.3235 1.3208 +0.20 -4.36 1.3839 美元/离岸人民币 6.4854 6.4823 +0.05 -1.26 6.5680 澳元/美元 0.7563 0.7563 +0.00 +3.96 0.7275 新西兰元/美元 0.6742 0.6750 -0.12 -1.22 0.6825 澳元/日圆 86.040 86.030 +0.01 -1.80 87.620 新西兰元/日圆 76.710 76.720 -0.01 -6.43 81.980 英镑/日圆 163.52 163.55 -0.02 -7.73 177.22 澳元/新西兰元 1.1213 1.1210 +0.03 +5.15 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/郑茵/龚芳; 审校 徐文焰/张涛/王兴亚/张若琪)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”