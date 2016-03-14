《中国报摘》--中国证券报3月14日

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
* 头版头条:
--中国证监会主席刘士余称，作为资本市场顶层设计，股票发行注册制要搞，但这需要一个较长的时间，注册制改革不能“单兵突进”；谈中国证券金融公司的退出为时尚早；未来几年以中小投资者为主体的市场结构不会发生根本性变化，不具备推出熔断机制的基本条件。
* 其他:
--万科 公告，拟通过换股吸收深圳地铁优质项目的方式，引入新的国企股东，收购标的初步预计交易对价介于人民币400亿-600亿元人民币之间；而据估算，本次交易若完成，华润、万科管理层以及深圳地铁集团三方的持股比例将超过宝能系。
--全国人大代表、东方航空 总经理马须伦表示，上海迪士尼增开园对东航是难得的机遇，2016年迪士尼增的开园预计将至少带来300万的航空增量游客，东航预计将拿下其中50%的份额。
--商务部部长高虎城表示，中国将进一步优化利用外资布局，并进一步放宽外商投资准入领域，特别是在技术、金融、教育、文化、物流等服务业领域进一步开放，同时积极研究放宽高端制造业的外资准入限制，鼓励外资积极参与国有企业改造、转型升级和创新发展。
--工信部部长苗圩表示，中国新能源汽车已进入成长期，新能源汽车代表产业调整方向，预计今年产销规模比去年有一倍以上增长。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。