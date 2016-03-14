《中国报摘》--中国证券报3月14日

* 头版头条:

--中国证监会主席刘士余称，作为资本市场顶层设计，股票发行注册制要搞，但这需要一个较长的时间，注册制改革不能“单兵突进”；谈中国证券金融公司的退出为时尚早；未来几年以中小投资者为主体的市场结构不会发生根本性变化，不具备推出熔断机制的基本条件。

* 其他:

--万科 公告，拟通过换股吸收深圳地铁优质项目的方式，引入新的国企股东，收购标的初步预计交易对价介于人民币400亿-600亿元人民币之间；而据估算，本次交易若完成，华润、万科管理层以及深圳地铁集团三方的持股比例将超过宝能系。

--全国人大代表、东方航空 总经理马须伦表示，上海迪士尼增开园对东航是难得的机遇，2016年迪士尼增的开园预计将至少带来300万的航空增量游客，东航预计将拿下其中50%的份额。

--商务部部长高虎城表示，中国将进一步优化利用外资布局，并进一步放宽外商投资准入领域，特别是在技术、金融、教育、文化、物流等服务业领域进一步开放，同时积极研究放宽高端制造业的外资准入限制，鼓励外资积极参与国有企业改造、转型升级和创新发展。