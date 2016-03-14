《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月14日

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
*工商时报：
--新政府提前启动人事布局，总统当选人蔡英文正式敲定由林全组阁，并确定第一波人事，包括邱太三任法务部长，卫福专长林万亿及跨领域〞点子王〞张景森出任政务委员，农委会主委由前屏东县长曹启鸿出任。
--中信金 、国泰金 、玉山金 及元大金 拓展亚洲市场成果近来愈加显着，中信金控总经理吴一揆昨日表示，多家外银最近接触台湾的金控，表示想出售东南亚资产，包括印尼、马来西亚、菲律宾、越南等，中信金虽在印尼已有子行，仍然对外银当地资产有兴趣，〞若有合适的标的，会考量接手〞。
--台湾房市春寒料峭、乍暖还寒，距离真正的春天，还要等等；反观跨国地产开发商却积极抢滩台湾市场，最近国外股票挂牌上市的大型地产商，包括泰国Sansiri、菲律宾Ayala及即将来台展销的杜拜DAMAC等，纷纷跨海来台，同台较劲，挖掘台湾潜在客源。
*经济日报：
--日月光 第二次公开收购矽品 案，本周四为截止日，由于公平会无法在收购截止日前做出决议，此次收购案恐破局，但日月光仍有意在市场继续收购矽品股权，预计将手中持股增至矽品总股数的三分之一以内，在金管会同意以特殊原因让日月光再次提案之后，日月光也酝酿发动第三次收购矽品股权计画。
--经济部长邓振中昨日表示，大环境的问题一定会影响个别协定，现在新国会多数立委都认为两岸货贸谈判不要再谈下去，行政部门也很难做什么，在他卸任之前不会再谈货贸。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
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若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。