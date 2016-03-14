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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 08:39 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月14日

**上海证券报**

--全国政协委员、上海市银监局局长廖岷《关于加强金融大资管的风险管理和监管的提案》的建议指出，借鉴国际经验，坚守风险隔离这一基本原则，加强资管业务的基础设施建设和监管制度安排。

**人民日报**

--国家税务总局局长王军表示，税务部门会做好工作，确保营改增5月1日如期落地，确保所有行业税负只减不增。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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