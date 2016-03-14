《台湾重要政经日程》--3月14日-10月10日

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
=====================今日重要政经消息============================== 3/14(一) --10:00 土壤液化潜势区资讯查询系统上线记者会。 --16:30 财政部国产署记者会。 ==================================================================== 3/15(二) --13:00 渣打银行举行经济展望说明会。 3/17(四) --和硕 举办投资人说明会。 3/21(一) --16:00 经济部公布2月外销订单年变动率，上月年减-12.4%。 3/22(二) --08:30 主计总处公布2月季调失业率，上月为3.91%。 3/23(三) --16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月年减5.65%。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 --16:20 央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。 --17:00 (预)央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 4/6(三) --16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。 4/7(四) --08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。 4/11(一) --16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)