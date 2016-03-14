《台湾重要政经日程》--3月14日-10月10日

=====================今日重要政经消息============================== 3/14(一) --10:00 土壤液化潜势区资讯查询系统上线记者会。 --16:30 财政部国产署记者会。 ==================================================================== 3/15(二) --13:00 渣打银行举行经济展望说明会。 3/17(四) --和硕 举办投资人说明会。 3/21(一) --16:00 经济部公布2月外销订单年变动率，上月年减-12.4%。 3/22(二) --08:30 主计总处公布2月季调失业率，上月为3.91%。 3/23(三) --16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月年减5.65%。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 --16:20 央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。 --17:00 (预)央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 4/6(三) --16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。 4/7(四) --08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。 4/11(一) --16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)