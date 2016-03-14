全球金市：金价因美元疲弱而回升，市场关注美联储会议

欧洲央行总裁德拉吉周四推出一套大胆的刺激政策，调降利率并扩大资产购买规模。不过他暗示不会再继续降息。

受美元相对疲软以及对美国升息的预期调整影响，金价今年迄今为止已上涨逾18%。在全球股市下跌和对全球经济放缓存在担忧之际，黄金重新成为避险投资者的避风港。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，3月8日止当周，对冲基金和资产管理机构所持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金多头仓位增至13个月高位。避险买需已将金价推至2015年2月以来高位。

全球最大黄金消费国--中国上周实物黄金需求放缓，印度珠宝商罢工抗议政府征税也遏制了印度这个第二大黄金市场的需求。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金