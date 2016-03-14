全球金市：金价因美元疲弱而回升，市场关注美联储会议

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
欧洲央行总裁德拉吉周四推出一套大胆的刺激政策，调降利率并扩大资产购买规模。不过他暗示不会再继续降息。
受美元相对疲软以及对美国升息的预期调整影响，金价今年迄今为止已上涨逾18%。在全球股市下跌和对全球经济放缓存在担忧之际，黄金重新成为避险投资者的避风港。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，3月8日止当周，对冲基金和资产管理机构所持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金多头仓位增至13个月高位。避险买需已将金价推至2015年2月以来高位。
全球最大黄金消费国--中国上周实物黄金需求放缓，印度珠宝商罢工抗议政府征税也遏制了印度这个第二大黄金市场的需求。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/汪红英；审校 白云/许娜)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。