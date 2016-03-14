版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 08:39 BJT

《中国重要政经日程》--3月14日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

3月14日（周一）

--全国政协十二届四次会议在北京召开（至14日），全国人大十二届四次会议在京召开（至16日上午）。（欲览《中国人大和政协十二届四次会议日程表》，请点击 ）

*--上午9时30分 国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行数据并回应热点问题，相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

*--十二届全国人大四次会议14日举行代表小组会议，审议最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告。

*--全国政协第十二届全国委员会常务委员会召开第十五次会议；下午，全国政协十二届四次会议在人民大会堂闭幕。

*--上午10时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请交通运输部部长杨传堂、交通运输部运输服务司司长刘小明、北京交通发展研究中心主任郭继孚就“深化出租汽车改革与发展”的相关问题回答中外记者提问。

=============================近期重要政经日程==========================

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐