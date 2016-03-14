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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 09:14 BJT

标题新闻：印度政府2016/17预算强调“财政审慎”，央行不设汇率目标且干预仅为抑制波动--央行总裁

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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