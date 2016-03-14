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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 08:33 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月14日

路透香港3月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7597港元 )
    
    美股周五上涨，道琼工业指数 收升218.18点，或1.28%，报17,213.31点，道指和标普50
0指数创今年最高收位，投资人对欧洲央行周四追加刺激计划作出反应，且原油价格上涨推高能源
股。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       120.950    3.92      68876             9.385       2.24
 中国铝业                       8.780    3.78       7256             2.725       0.93
 中国移动                      55.720    2.35     242005            86.474       1.14
 中国人寿                      11.850    4.59     473725            18.390       2.74
 中石油                        71.240    5.56      48644             5.528       1.99
 中石化                        64.340    3.59      27497             4.993       0.86
 汇丰控股                      32.740    2.09    4363228            50.811       1.01
 中电信                        49.420    3.11      19972             3.835       1.99
 中国联通                      11.920    2.32      91160             9.250       1.64
 兖州煤业                       5.260    4.57       3546             4.082       1.79
 华能国际                      35.030    5.20       7741             6.796       0.82
 南方航空                      31.120    5.14       4349             4.830       0.83
 东方航空                      25.840    4.79       2951             4.010       1.01
 中芯国际                       4.400    1.85       4500             0.683       1.92
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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