《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月14日

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透香港3月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7597港元 ) 美股周五上涨，道琼工业指数 收升218.18点，或1.28%，报17,213.31点，道指和标普50 0指数创今年最高收位，投资人对欧洲央行周四追加刺激计划作出反应，且原油价格上涨推高能源 股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 120.950 3.92 68876 9.385 2.24 中国铝业 8.780 3.78 7256 2.725 0.93 中国移动 55.720 2.35 242005 86.474 1.14 中国人寿 11.850 4.59 473725 18.390 2.74 中石油 71.240 5.56 48644 5.528 1.99 中石化 64.340 3.59 27497 4.993 0.86 汇丰控股 32.740 2.09 4363228 50.811 1.01 中电信 49.420 3.11 19972 3.835 1.99 中国联通 11.920 2.32 91160 9.250 1.64 兖州煤业 5.260 4.57 3546 4.082 1.79 华能国际 35.030 5.20 7741 6.796 0.82 南方航空 31.120 5.14 4349 4.830 0.83 东方航空 25.840 4.79 2951 4.010 1.01 中芯国际 4.400 1.85 4500 0.683 1.92 (完) (整理 梁慧仪)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”