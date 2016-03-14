《交易视点》台湾央行会议前夕出口差台币强，货币政策很有想像空间--凯基证券

路透台北3月14日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，自农历年后外资连续买超台股累积近千亿台币水准，期货多仓创高至3,8000口上方，台币则升破33价位，在理监事会议前夕，持续双位数的出口衰退合并强势的台币，货币政策应该很有想像空间。操作上维持偏多操作建议。预期五年券105/5期 交易区间0.50-0.60%、十年券105/4期 券0.75-0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)