永安期货：中国期指短期将维持振荡偏空走势，大幅下挫概率较低

上周指数缓慢下行，总体呈现振荡偏弱走势。上证综指盘中多次探底，之后均在权重股带动下走出V形反转，但市场人气依旧不足。期指三个品种均出现小幅下挫，IC主力合约跌幅有限，当周下跌0.9%，IF和IH主力合约分别下跌1.8%和2%。基差方面，由于临近交割，期货贴水较前一周有所收窄，IC收敛幅度最大，贴水幅度减少61.7点，至95.8点，IH和IC则分别贴水31.7点和17.9点。