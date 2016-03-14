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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 08:55 BJT

永安期货：中国期指短期将维持振荡偏空走势，大幅下挫概率较低

以下内容节选自3月14日的《期货日报》：

上周指数缓慢下行，总体呈现振荡偏弱走势。上证综指盘中多次探底，之后均在权重股带动下走出V形反转，但市场人气依旧不足。期指三个品种均出现小幅下挫，IC主力合约跌幅有限，当周下跌0.9%，IF和IH主力合约分别下跌1.8%和2%。基差方面，由于临近交割，期货贴水较前一周有所收窄，IC收敛幅度最大，贴水幅度减少61.7点，至95.8点，IH和IC则分别贴水31.7点和17.9点。

　　总体来说，上周市场分化明显，IC走势及市场活跃度均强于IH及IF。此外IF主力持仓虽有下滑，但多头席位持仓整体变化不大，空头席位增减不一，持仓出现分歧。预计期指短期仍将维持当前振荡偏空走势，大幅下挫的概率较低。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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