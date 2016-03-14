期货日报：上期有色金属指数短期内波动加剧

铜：沪铜冲高至39400元/吨，创近5个月高位后减仓下行，最低探至36800元/吨，持仓大减近5万手。伦铜连续三周上涨后开始回落，从5000美元/吨关口快速下跌至4900美元/吨附近，振荡下沿在4880美元/吨附近，周跌幅为0.94%。现货商换现意愿下降，由贴水170—80元/吨收窄至贴水80—20元/吨，下游逢低入市有所上升。(完)