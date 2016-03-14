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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 08:56 BJT

期货日报：上期有色金属指数短期内波动加剧

以下内容节选自3月14日的《期货日报》：

上周，国内有色金属期货大幅波动，锌、镍、铜跌幅居前，上期有色金属指数报收于2192.73点，下跌21.88点，跌幅为1%。预计短期内上期有色金属指数冲高回落后将宽幅波动。

铜：沪铜冲高至39400元/吨，创近5个月高位后减仓下行，最低探至36800元/吨，持仓大减近5万手。伦铜连续三周上涨后开始回落，从5000美元/吨关口快速下跌至4900美元/吨附近，振荡下沿在4880美元/吨附近，周跌幅为0.94%。现货商换现意愿下降，由贴水170—80元/吨收窄至贴水80—20元/吨，下游逢低入市有所上升。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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