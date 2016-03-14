期货日报：上期有色金属指数短期内波动加剧

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
以下内容节选自3月14日的《期货日报》：
上周，国内有色金属期货大幅波动，锌、镍、铜跌幅居前，上期有色金属指数报收于2192.73点，下跌21.88点，跌幅为1%。预计短期内上期有色金属指数冲高回落后将宽幅波动。
铜：沪铜冲高至39400元/吨，创近5个月高位后减仓下行，最低探至36800元/吨，持仓大减近5万手。伦铜连续三周上涨后开始回落，从5000美元/吨关口快速下跌至4900美元/吨附近，振荡下沿在4880美元/吨附近，周跌幅为0.94%。现货商换现意愿下降，由贴水170—80元/吨收窄至贴水80—20元/吨，下游逢低入市有所上升。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。