东海期货：郑商所易盛农期指数反弹遇阻

以下内容节选自3月14日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数未能延续之前的反弹走势，受白糖、菜粕等品种遇阻回落的影响而振荡收跌，截至3月11日，易盛农期指数报收于970.33点。

尽管易盛农期指数反弹遇阻，但下方空间也较为有限，短期内或维持振荡整理走势。(完)

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