期货日报：现货供应紧张，郑州动力煤期货表现抢眼

以下内容节选自3月14日的《期货日报》：

近期，商品市场波动加剧。尤其是动力煤，涨停之后，紧接着就出现跌停行情。经过连续三个交易日的回调，动力煤再次上行。截至3月11日收盘，动力煤期货主力1605合约报收于359元/吨，较上一交易日涨2.75%。

从盘面上看，动力煤价格虽然有所回调，但是交易所主力合约多头增仓明显，未来价格仍有上行动能，中信建投期货工业品负责人张贵川建议，短线适量逢低做多。(完)

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