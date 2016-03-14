期货日报：沪胶多头蓄势待发

上周四欧洲央行调降三大利率并开启第二轮量化宽松之门，然而，利多效应有限，未能激发起沪胶1605合约多头的进攻热情，期价回升至5日均线附近便受到空头打压而重新回落，盘面表现只能用“疲软”两字来形容。

虽然上周五沪胶主力1605合约维持调整姿态，但跌幅明显收敛，这从空头持仓上也能体现出来——头寸未增反减，暗示其继续看跌的信心也不足。笔者认为，目前沪胶技术性调整趋于尾声，空头加码力度减弱，多头正积蓄反击的力量，预计本周沪胶多空角力的天秤将再度向多头倾斜。(完)