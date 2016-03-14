《路透晚报》--3月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：进一步放宽外资准入，鼓励外资参与国企改革--商务部长

中国商务部部长高虎城表示，中国将进一步放宽外商投资准入领域，特别是在技术、金融、教育、文化、物流等服务业领域进一步开放，同时积极研究放宽高端制造业的外资准入限制，鼓励外资积极参与国有企业改造、转型升级和创新发展。

--中国经济：11大类重大工程包1月底累计投资5.3万亿，环比增2,532亿元

中国国家发改委称，截至2016年1月底，11大类重大工程包已累计完成投资53,096亿元人民币，比2015年底增加2,532亿元；已开工48个专项、339个项目，比2015年底增加13个项目。

--中国政策：今年输配电价改革试点范围续扩，新增13个电网--发改委

中国国家发展和改革委员会称，进一步扩大输配电价改革试点范围，明确2016年将北京、天津、冀南、冀北、山西、陕西、江西、湖南、四川、重庆、广东、广西等12个省级电网，以及国家电力体制改革综合试点省份的电网和华北区域电网列入输配电价改革试点范围。

--香港评等：穆迪将香港评级展望调整为负面，因中港政、经、金融联系日益紧密

评级机构穆迪投资者服务公司表示，维持香港政府Aa1的长期债务评级与发行人评级，同时将评级展望从稳定调整为＂负面＂；以反映香港信用质素的趋势将继续紧随中国内地。

【金融】

--《热点透视》中国考虑放行债转股，可能为银行带来资本坑洞

中国当局考虑实施的债转股作法，有可能让中国银行业面临资本坑洞。根据新提出的政策建议，将允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股。这可以缓解问题企业的压力。但此举也会给银行的资本比率带来压力。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率小幅反弹期货走弱，信贷疲弱预期兑现

中国银行间债市现券收益率开盘走低后小幅反弹，国债期货亦跌。交易员称，消化2月金融、经济数据，及央行行长最新表态等多空交织的信息后，债市情绪平稳中略偏乐观；但因上周五收益率大跌，已提前反映数据走低预期，现券暂维持震荡走势。

--中国货币市场：供求稳定回购利率变化不大，少量逆回购维持象征作用

中国银行间市场资金供求稳定，主要回购利率变化不大，隔夜 和七天期点差维持在较窄水平。公开市场方面，仅百亿元的逆回购操作规模，对流动性实际 意义不大，更多作为一种信心支撑工具而延续。

--中国公开市场：今日进行100亿七天逆回购，单日净回笼200亿

业内人士周一透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币七天期逆回购操作。与今日300亿元的到期量相比，单日净回笼资金200亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收升向中间价靠近，强化中间价引导淡化贬值预期

人民币兑美元即期小幅收升，向中间价靠近；中间价则微跌，继续跟随国际美元表现。交易员称，近期监管层明显强化中间价引导作用，借国际美元走软之际继续挤压人民币空头，淡化贬值预期，为后续重新双向波动逐步扫清障碍。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数首次跌破99关口，创公布以来新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(11日)的人民币汇率指数为98.82，较前周继续微跌0.34%，较2014年底下跌1.18%；该指数并创下公布以来最低水平，当然整体波动仍相当有限。

--人民率汇率：中国有必要的工具来管理弹性汇率风险--IMF官员

中国驻国际货币基金(IMF)执行董事金中夏表示，中国拥有所有必要的工具来管理汇率相关风险。他在新德里的一场会议上表示，中国在可预见未来的目标是管理参考一篮子货币的人民币浮动；同时允许人民币更有弹性。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升1.8%，证监会主席首次公开表态提振市场信心

中国股市沪综指放量收升1.8%。分析师指出，受周末证监会主席公开表态影响，今天大盘高开高走，量能明显放大。创业板大涨有效激活市场人气，盘中个股普涨。同时大盘前期的缩量回调令做空力量得到极大消化，短期资金结合外部环境利好，参与活跃度明显提升。

--中国证券：上交所和伦敦证券交易所已就双方合作原则及框架形成初步共识

中国上海证券交易所称，上交所和伦敦证券交易所已就双方合作的原则及框架形成初步共识，后续会就沪伦通可行性开展更进一步的深入研究。

--中国基金：QFII A股基金2月平均业绩跌0.13%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年2月的平均业绩微跌0.13%，优于国内股票型基金；1-2月的平均业绩则累计下跌22.73%，表现同样优于国内股票型基金。

--汽车产业：中国电动车销量今年将翻番--工信部部长

中国工信部部长苗圩称，中国今年的电动车产量和销量将翻番。他在周日两会间隙对记者表示，中国去年的电动车销量超过30万辆。

--《热点透视》万科联手深圳地铁，傍上了白衣骑士还是吞下了黑色毒丸？

万科终于找到了救星。在经历了数个月的不确定性之后，这家中国房地产开发商公布了向深圳市地铁集团增发股份的计划，以换取价值92亿美元物业资产。这将帮助万科击退一项可能的敌意收购。不过，股东们尚还无法判断，万科到底是迎来了白衣骑士，还是吞下了毒丸。

--香港新股：浙商银行拟筹高至136亿港元，锁定支付宝等基石投资--销售文件

据路透获得的销售文件显示，中国城市商业银行--浙商银行拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至136亿港元（17.5亿美元），并锁定阿里巴巴支付宝等五名基石投资者合共约56%的认购金额。

--中港股业绩：万科去年净利增15%，拟向深圳地铁发股购数百亿物业资产

中国最大房地产开发企业--万科刊登2015年报，去年实现净利润181.19亿元人民币，同比增长15.08%；该公司近日还与深圳市地铁集团签署合作备忘录，拟向后者增发股份，购入400-600亿元的物业资产。

--香港个股：神州租车获法国优车增持股份比例至近三成，盘中曾涨逾6%

中国最大租车公司--神州租车周一称，两名主要股东将向法国优车（Ucar）转让持股，使后者的持股比例升至近三成，并取代联想控股3396.HK单一最大股东地位；其股份盘中一度涨逾6%。

--中港个股：东航预计上海迪士尼开园将为其带来150万旅客增量--报载