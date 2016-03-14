创元期货：大连豆油期货重心缓慢上移

目前来看，豆油在振荡期所形成的K线形态已经可以确认是倾斜形头肩底：A点是左肩，B点是头部，C点是右肩，劲线位置也清晰可见。B点至颈线位置的幅度约为800元/吨，上周豆油期价成功突破颈线后，理论上的涨幅至少也有800元/吨，目标点位应该在6500元/吨。