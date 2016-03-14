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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 09:08 BJT

创元期货：大连豆油期货重心缓慢上移

以下内容节选自3月14日的《期货日报》：

豆油1609合约自2014年8月跌破2008年创下的极端低点6000元/吨以来，始终在6000元/吨下方振荡，且未破5000元/吨的时间长达1.5年。

　　目前来看，豆油在振荡期所形成的K线形态已经可以确认是倾斜形头肩底：A点是左肩，B点是头部，C点是右肩，劲线位置也清晰可见。B点至颈线位置的幅度约为800元/吨，上周豆油期价成功突破颈线后，理论上的涨幅至少也有800元/吨，目标点位应该在6500元/吨。

　　操作上，中期来看，豆油市场运行重心逐渐上移，但出现连续快速拉升的概率不大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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