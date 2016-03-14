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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 11:52 BJT

中国货币市场：供求稳定回购利率变化不大，少量逆回购维持象征作用

路透上海3月14日 - 中国银行间市场周一资金供求稳定，主要回购利率变化不大，隔夜
和七天期点差维持在较窄水平。公开市场方面，仅百亿元的逆回购操作规模，对流动性实际
意义不大，更多作为一种信心支撑工具而延续。
    
    上海一银行交易员称，资金宽松，机构参与公开市场的热情下降，今日逆回购规模仅百
亿元，而主要回购利率继续低位徘徊，“隔夜和七天点差比较稳定，最近一直30多个点。”
    
    央行公开市场稍早进行的100亿元人民币七天期逆回购，中标利率持平于2.25%。据此计
算，今日净回笼资金200亿元。 
    
    上海一券商交易员指出，早盘上海证券交易所回购利率涨幅较为明显，但隔夜和七天最
新成交仍低于银行间同期限水平，这应与上日偏低的收盘价有关，而非流动性有大的变化。
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
      北京时间11:32            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9394     1.9391      +0.03
         七天      2.2614     2.2789      -1.75
         14天     2.5000     2.5282      -2.82
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     1.8400     1.2050     +63.50
         七天     1.9600     1.3550     +60.50
         14天    2.1050     1.6000     +50.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   1.9600     1.9500      +1.00
         七天   2.3100     2.3000      +1.00
         14天  2.5000     2.5700      -7.00
    Shibor
    其中:隔夜       1.9490     1.9450      +0.40
         七天       2.2810     2.2820      -0.10
         三个月     2.7930     2.7990      -0.60
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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