中国货币市场：供求稳定回购利率变化不大，少量逆回购维持象征作用

路透上海3月14日 - 中国银行间市场周一资金供求稳定，主要回购利率变化不大，隔夜 和七天期点差维持在较窄水平。公开市场方面，仅百亿元的逆回购操作规模，对流动性实际 意义不大，更多作为一种信心支撑工具而延续。 上海一银行交易员称，资金宽松，机构参与公开市场的热情下降，今日逆回购规模仅百 亿元，而主要回购利率继续低位徘徊，“隔夜和七天点差比较稳定，最近一直30多个点。” 央行公开市场稍早进行的100亿元人民币七天期逆回购，中标利率持平于2.25%。据此计 算，今日净回笼资金200亿元。 上海一券商交易员指出，早盘上海证券交易所回购利率涨幅较为明显，但隔夜和七天最 新成交仍低于银行间同期限水平，这应与上日偏低的收盘价有关，而非流动性有大的变化。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9394 1.9391 +0.03 七天 2.2614 2.2789 -1.75 14天 2.5000 2.5282 -2.82 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 1.8400 1.2050 +63.50 七天 1.9600 1.3550 +60.50 14天 2.1050 1.6000 +50.50 回购定盘利率 其中:隔夜 1.9600 1.9500 +1.00 七天 2.3100 2.3000 +1.00 14天 2.5000 2.5700 -7.00 Shibor 其中:隔夜 1.9490 1.9450 +0.40 七天 2.2810 2.2820 -0.10 三个月 2.7930 2.7990 -0.60 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)